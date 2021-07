Alla Rocca di Lonato del Garda il grande Circo contemporaneo

Advertising

castelnuovodp : Presentazione del libro “INCHIOSTRO” di Matteo Castellano alla Rocca - MariaSusanaAzzi : RT @ravennafestival: È italiano uno dei più grandi sassofonisti del mondo. E questa sera alla Rocca Brancaleone, Marco Albonetti omaggerà #… - Teodori_Trad : @elisa_lse L’Eurovision alla Rocca di Bertinoro??. Riapriamo l’aeroporto Ridolfi per l’occasione, tutti i performer… - YerleShannara : @xmaux @ConteFava70 @NicolaMelloni Addirittura christian rocca! 'il grande irreprensibile christian rocca' (semicit… - ravennafestival : È italiano uno dei più grandi sassofonisti del mondo. E questa sera alla Rocca Brancaleone, Marco Albonetti omagger… -

Ultime Notizie dalla rete : Alla Rocca

TGCOM

Magia, acrobazie, divertimento per grandi e piccoli: Lonato in Festival , giuntonona edizione, seconda dell'era Covid, propone dal 16 luglio al 7 agosto un programma di ... ovvero la...Ben 249,50 punti conquistati dal team della Arvalia Nuoto Lamezia, che hanno consentito... Carlo Perri, Vienni Niccolò De Giorgio, Angelo Ventura, Cristina Francesca Galati, Giulia, ...Oltre cento persone hanno partecipato al concerto ‘Il canto gregoriano nella Divina Commedia’, eseguito dalla Corale di Castrocaro e Terra del Sole, davanti alla chiesa dellab ...Pur di non alzare bandiera bianca per il secondo anno consecutivo, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, la 30ª edizione del Festival Internazionale del Folclore rivede il proprio format. Spazio ...