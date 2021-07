Al Bano Carrisi nella bufera per aver cantato in Chiesa e lui fuori di sè “Non ho sbagliato niente” (Di mercoledì 14 luglio 2021) AlBano Carrisi, in questi giorni è al centro del gossip ma non per aver trascorso qualche giorno con Romina Power piuttosto che con Loredana Lecciso e, dunque, non per i suoi amori passati o presenti ma per aver compiuto un gesto che è stato condannato dalla Chiesa. Vediamo cosa è accaduto. AlBano canta in Chiesa al matrimonio di amici AlBano, qualche giorno fa, è stato invitato ad Andria, al matrimonio di amici e, in Chiesa sull’altare ha cantato l’Ave Maria. I presenti, che hanno molto gradito il momento, hanno ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Al, in questi giorni è al centro del gossip ma non pertrascorso qualche giorno con Romina Power piuttosto che con Loredana Lecciso e, dunque, non per i suoi amori passati o presenti ma percompiuto un gesto che è stato condannato dalla. Vediamo cosa è accaduto. Alcanta inal matrimonio di amici Al, qualche giorno fa, è stato invitato ad Andria, al matrimonio di amici e, insull’altare hal’Ave Maria. I presenti, che hanno molto gradito il momento, hanno ...

