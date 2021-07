Afghanistan: talebani giustiziano a freddo 22 soldati arresi (Di mercoledì 14 luglio 2021) La CNN ha diffuso un video nel quale mostra dei talebani in Afghanistan che giustiziano a sangue freddo membri delle forze afghane che avevano dichiarato la resa. I talebani negano l’accaduto e affermano che il video è falso e si tratta solo di propaganda governativa. Tuttavia diversi testimoni e anche la Croce Rossa confermano il Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 14 luglio 2021) La CNN ha diffuso un video nel quale mostra deiinchea sanguemembri delle forze afghane che avevano dichiarato la resa. Inegano l’accaduto e affermano che il video è falso e si tratta solo di propaganda governativa. Tuttavia diversi testimoni e anche la Croce Rossa confermano il

