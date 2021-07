Afghanistan | respinto attacco dei talebani alla frontiera col Pakistan Ma è strage tra civili e militari governativi

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Mancano poche settimane al ritiro delle truppe Nato dall’, che risulta sempre più sull’orlo di una crisi umanitaria e dove idicono di avere riconquistato riconquistano aree sempre più ampie (addirittura parlano dell’85% del territorio, ma il dato non trova conferme ufficiali). In più, l’esercito addestrato dcoalizione internazionale sembra sul punto di disgregarsi mentre il Paese sta piombando nel caos. Ihanno infatti lanciato una vasta offensiva nel Paese all’inizio di maggio, quando le forze straniere guidate dagli Stati Uniti – che se ne andranno definitivamente il 31 agosto, 11 ...

ValeriaMartano : RT @guerrenelmondo: #Afghanistan: Respinto attacco talebano su una città di confine - guerrenelmondo : #Afghanistan: Respinto attacco talebano su una città di confine -

La Cnn ha pubblicato un video che mostra la strage di 22 uomini dell'esercito di Kabul da parte di un gruppo di talebani in Afghanistan ...Secondo il portavoce dell'United Nations high commissioner for refugees (Unhcr) Babar Baloch, sull'Afghanistan abbandonato dalle truppe della Nato dopo 20 Unhcr: imminente una grave crisi umanitaria i ...