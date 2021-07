Afghanistan, i talebani uccidono a freddo 22 soldati arresi dell’esercito: il video della Cnn (Di mercoledì 14 luglio 2021) Afghanistan, i talebani uccidono a freddo 22 soldati dell’esercito che si erano arresi: il video della Cnn L’emittente televisiva statunitense Cnn ha pubblicato un filmato che mostra la strage di 22 uomini dell’esercito di Kabul compiuta a Dawlat Abad, nella provincia di Faryab, in Afghanistan, da parte di un gruppo di talebani a giugno scorso. Nel video si vedono alcuni commandos dell’esercito nazionale afgano alzare le mani e arrendersi di fronte ai ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 luglio 2021), i22che si erano: ilCnn L’emittente televisiva statunitense Cnn ha pubblicato un filmato che mostra la strage di 22 uominidi Kabul compiuta a Dawlat Abad, nella provincia di Faryab, in, da parte di un gruppo dia giugno scorso. Nelsi vedono alcuni commandosnazionale afgano alzare le mani e arrendersi di fronte ai ...

