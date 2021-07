Accordo Unibo-Ieg | nasce Scuola alta di formazione per la transizione ecologica

(Di mercoledì 14 luglio 2021) L’Università di Bologna e Ieg-Italian Exhibition Group hanno firmato untriennale per collaborare in maniera strutturata sul tema dell’economia circolare, oggi di grande attualità e rilievo strategico. Nell’ambito dell’l’organizzazione di unadiper larivolta a imprese, enti e associazioni promossa da Ecomondo – Italian Exhibition Group e diretta dall’Università di Bologna, in collaborazione con Rete Ambiente. L’iniziativa è strategica, nell’ottica della rivoluzione sostenibile del ...

Nell'ambito dell', nasce l'organizzazione di una Scuola di alta formazione per la transizione ecologica rivolta a imprese, enti e associazioni promossa da Ecomondo - Italian Exhibition Group e ...Nell'ambito dell', nasce l'organizzazione di una Scuola di Alta Formazione per la ... professore associato - Dipartimento di Chimica Industriale "Toso Montanari", il Comitato Scientifico ...Bologna, 14 lug. (Labitalia) - L'Università di Bologna e Ieg-Italian Exhibition Group hanno firmato un accordo triennale per collaborare in maniera strutturata ...Dall'accordo triennale siglato tra l’Organizzatore fieristico e l’Ateneo, scaturiscono un corso e importanti iniziative di formazione per le imprese e i professionisti ...