Acconciature anti-caldo: come sopravvivere in estate con i capelli lunghi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un pò Lolita e un pò manga, romantica o appariscente, la moda di quest’estate in fatto di hairstyle riprende quella anni ’50 ma con un tocco di modernità. Unica regola: non tagliare i capelli! Per sopravvivere al caldo basta imparare a fare un paio di Acconciature; saranno poi gli accessori a renderle originali ogni volta. Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un pò Lolita e un pò manga, romca o appariscente, la moda di quest’in fatto di hairstyle riprende quella anni ’50 ma con un tocco di modernità. Unica regola: non tagliare i! Peralbasta imparare a fare un paio di; saranno poi gli accessori a renderle originali ogni volta.

Advertising

periodicodaily : Acconciature anti-caldo: come sopravvivere in estate con i capelli lunghi #acconciature #capellilunghi - BEAUTYDEAit : Acconciature capelli estate 2021: 170 bellissimi look anti caldo Tante idee look e foto per bellissime pettinature… - VanityFairIt : Armatevi di fermagli, foulard e forcine. Ecco una carrellata di idee per acconciature anti-caldo #Capelli -