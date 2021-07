“Abbiamo un’altra figlia”. Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, alle nozze l’annuncio ‘choc’ della coppia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Una gioia dopo l’altra, in questi giorni, per Federico Bernardeschi. Dopo aver vinto gli Europei con la Nazionale, lo scorso 13 luglio, è convolato a nozze con la compagna Veronica Ciardi. Quest’ultima è nota al pubblico italiano per aver esordito in televisione nella decima edizione del Grande Fratello e per altre esperienze nel settore del piccolo schermo nostrano. La coppia, lei classe 1986 e lui 1994, ha pronunciato il fatidico sì all’interno dell’imponente Duomo di Carrara (città natale del calciatore). Come consiglia il galateo, la sposa dovrebbe tardare leggermente. In questo ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 14 luglio 2021) Una gioia dopo l’altra, in questi giorni, per. Dopo aver vinto gli Europei con la Nazionale, lo scorso 13 luglio, è convolato acon la compagna. Quest’ultima è nota al pubblico italiano per aver esordito in televisione nella decima edizione del Grande Fratello e per altre esperienze nel settore del piccolo schermo nostrano. La, lei classe 1986 e lui 1994, ha pronunciato il fatidico sì all’interno dell’imponente Duomo di Carrara (città natale del calciatore). Come consiglia il galateo, la sposa dovrebbe tardare leggermente. In questo ...

