A Napoli Whirlpool licenzia tutti. Avviata la procedura collettiva. L’azienda non ha accettato la proroga della cassa integrazione. La Fiom: “Ora sarà guerra” (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Dopo lunga riflessione abbiamo deciso di avviare la procedura di licenziamento collettivo”. E’ quanto ha annunciato l’amministratore delegato di Whirlpool per l’Italia, Luigi La Morgia, nel corso del tavolo al Mise, riconvocato dalla viceministra Alessandra Todde, per trattare la vertenza riguardante i circa 350 dipendenti del sito industriale di Napoli (leggi l’articolo). L’azienda aveva chiesto un’altra settimana di tempo per decidere se utilizzare o meno 13 settimane di cassa integrazione impegnandosi a non prendere iniziative unilaterali fino al 14 luglio. “Sempre ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Dopo lunga riflessione abbiamo deciso di avviare ladimento collettivo”. E’ quanto ha annunciato l’amministratore delegato diper l’Italia, Luigi La Morgia, nel corso del tavolo al Mise, riconvocato dalla viceministra Alessandra Todde, per trattare la vertenza riguardante i circa 350 dipendenti del sito industriale di(leggi l’articolo).aveva chiesto un’altra settimana di tempo per decidere se utilizzare o meno 13 settimane diimpegnandosi a non prendere iniziative unilaterali fino al 14 luglio. “Sempre ...

Advertising

repubblica : ?? L'annuncio di Whirlpool: 'Licenziamento collettivo per i 340 operai di Napoli' - ciropellegrino : #Whirlpool avvia la procedura di licenziamento collettivo per i 322 dipendenti dello stabilimento di #Napoli - gennaromigliore : Chiediamo con forza che il Governo intervenga in sostegno dei lavoratori della #Whirlpool Napoli. Si tratta di una… - FalvoGianluca : RT @romatoday: Whirlpool, scatta la procedura di licenziamento collettivo: rifiutata la cassa integrazione - Alise0 : RT @ciropellegrino: #Whirlpool avvia la procedura di licenziamento collettivo per i 322 dipendenti dello stabilimento di #Napoli -