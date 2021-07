A Cuba mancano polli e uova. E da 62 anni la libertà (Di mercoledì 14 luglio 2021) È colpa degli Stati Uniti. No, di Obama che non ha tolto tutto l’embargo. No, di Trump che lo ha inasprito. No, di Biden che non ha tolto gli inasprimenti di Trump. Macché, i Cubani si rivoltano perché la pandemia ha fatto sparire i turisti, principale fonte di reddito. È buffo leggere le spiegazioni sulle proteste a Cuba. Di solito manca sempre una parola. Una parolina semplice, antica, tremenda: dittatura. Da 62 anni nella maggiore isola caraibica non c’è libertà. Ma poiché la libertà non si mangia, i nostalgici del comunismo sono convinti che i Cubani scendano in piazza perché invece ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 luglio 2021) È colpa degli Stati Uniti. No, di Obama che non ha tolto tutto l’embargo. No, di Trump che lo ha inasprito. No, di Biden che non ha tolto gli inasprimenti di Trump. Macché, ini si rivoltano perché la pandemia ha fatto sparire i turisti, principale fonte di reddito. È buffo leggere le spiegazioni sulle proteste a. Di solito manca sempre una parola. Una parolina semplice, antica, tremenda: dittatura. Da 62nella maggiore isola caraibica non c’è. Ma poiché lanon si mangia, i nostalgici del comunismo sono convinti che ini scendano in piazza perché invece ...

