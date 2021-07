2 milioni di prenotazioni in Francia dopo l'annuncio del Green Pass per ristoranti e bar (Di mercoledì 14 luglio 2021) dopo gli annunci dell’altro ieri sera del presidente Emmanuel Macron sull’estensione dell’obbligo di Green Pass a bar, ristoranti, trasporti, continua la corsa sfrenata dei francesi al vaccino. Secondo quanto scrive LCI, sono circa 2 milioni le prenotazioni fatte dall’altro ieri sera, di cui 1,7 milioni sulla piattaforma Doctolib oltre 150.000 su Maiia e 100.000 su Keldoc. Intanto, secondo un sondaggio Odoxa per Le Figaro, il 61% dei francesi appoggia le misure annunciate da Macron per scongiurare il rischio di una quarta ondata legata alla variante Delta. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 luglio 2021)gli annunci dell’altro ieri sera del presidente Emmanuel Macron sull’estensione dell’obbligo dia bar,, trasporti, continua la corsa sfrenata dei francesi al vaccino. Secondo quanto scrive LCI, sono circa 2lefatte dall’altro ieri sera, di cui 1,7sulla piattaforma Doctolib oltre 150.000 su Maiia e 100.000 su Keldoc. Intanto, secondo un sondaggio Odoxa per Le Figaro, il 61% dei francesi appoggia le misure annunciate da Macron per scongiurare il rischio di una quarta ondata legata alla variante Delta.

