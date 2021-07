Zucchine crude marinate | il contorno freddo da meno di 30 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 13 luglio 2021) Lesono un piatto estivo davvero impareggiabile, anche perché non prevedono cottura. Niente forno, niente fornelli, quindi sono davvero perfette per scongiurare colpi di calore mentre si cucina. La marinatura al limone le rende morbidissime e fresche, ma a patto di utilizzare solo ingredienti biologici e a chilometro zero. Approfittate dei doni della natura in questa stagione generosa per realizzare una ricetta saporita, sana e genuina. Servitevi di un pelapatate per affettare questi ortaggi a regola d’arte e in pochi minuti porterete in tavola uno un antipasto da manuale e dietetico: ...