Zona rossa fino al 21 luglio. Covid Italia, la città ‘chiusa’ per l’aumento dei contagi (Di martedì 13 luglio 2021) L’emergenza coronavirus è sicuramente in una fase più tranquilla in Italia, nonostante comunque ci sia un aumento dei casi dovuto principalmente alla variante Delta, ex indiana. In tutta Europa la diffusione del contagio sta incrementando e si sta cercando di velocizzare quanto più possibile la campagna di vaccinazione anche nel nostro Paese per mettere in sicurezza soprattutto gli anziani e coloro che hanno patologie, che inevitabilmente rischiano di più di incorrere in gravi situazioni. Ma a livello locale si può intervenire con disposizioni particolari per ridurre il rischio ed ecco che nelle ultime ore è stata annunciata l’istituzione in ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 luglio 2021) L’emergenza coronavirus è sicuramente in una fase più tranquilla in, nonostante comunque ci sia un aumento dei casi dovuto principalmente alla variante Delta, ex indiana. In tutta Europa la diffusione delo sta incrementando e si sta cercando di velocizzare quanto più possibile la campagna di vaccinazione anche nel nostro Paese per mettere in sicurezza soprattutto gli anziani e coloro che hanno patologie, che inevitabilmente rischiano di più di incorrere in gravi situazioni. Ma a livello locale si può intervenire con disposizioni particolari per ridurre il rischio ed ecco che nelle ultime ore è stata annunciata l’istituzione in ...

