YouTube Shorts arriva in Italia: video brevi come TikTok (Di martedì 13 luglio 2021) YouTube lancia i video brevi di Shorts, in versione beta, di prova, anche in Italia. Si chiameranno appunto YouTube Shorts. Dal 14 luglio, si potranno realizzare e guardare i clip brevi presenti sulla sezione Shorts, che fanno eco al trend consolidato di TikTok. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Su TikTok si potranno finalmente portare avanti i video La funzionalità, estesa al oltre 100 paesi dopo i 26 iniziali, permetterà a chiunque di utilizzare i vari ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 13 luglio 2021)lancia idi, in versione beta, di prova, anche in. Si chiameranno appunto. Dal 14 luglio, si potranno realizzare e guardare i clippresenti sulla sezione, che fanno eco al trend consolidato di. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Susi potranno finalmente portare avanti iLa funzionalità, estesa al oltre 100 paesi dopo i 26 iniziali, permetterà a chiunque di utilizzare i vari ...

