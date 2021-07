Xbox Series X/S e Unreal Engine 5: The Coalition mostra la prima immagine della tech demo Alpha Point (Di martedì 13 luglio 2021) The Coalition ha condiviso il primo screenshot della sua prossima tech demo dedicata ad Unreal Engine 5, Alpha Point. Il team svelerà ufficialmente questa demo il 20 luglio, durante la Game Developers Conference (GDC) 2021. "Ammirate il debutto pubblico di Alpha Point; una demo tecnica di UE5 creata da The Coalition per valutare l'Engine su Xbox Series X/S", afferma Epic Games. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 13 luglio 2021) Theha condiviso il primo screenshotsua prossimadedicata ad5,. Il team svelerà ufficialmente questail 20 luglio, durante la Game Developers Conference (GDC) 2021. "Ammirate il debutto pubblico di; unatecnica di UE5 creata da Theper valutare l'suX/S", afferma Epic Games. Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : Xbox Series FIFA 22: nessun passaggio gratuito da PS4 a PS5 o da Xbox One a Xbox Series X - S Chi ha acquistato FIFA 21 su PS4 o Xbox One ha potuto, entro un certo periodo di tempo, passare gratuitamente alla versione di nuova generazione, ovvero PS5 o Xbox Series X - S. Bene, sembra che questo non sarà più possibile per FIFA 22 . Da quanto che puoi vedere dal sito ufficiali , solo le edizioni PS4/Xbox One Ultimate avranno la 'versione doppia - ...

Call of Duty Warzone, il nuovo update riporterà un problema fin troppo noto I cheater sono infatti sbarcati prepotentemente anche s PS5 e Xbox Series X - S, rendendo la vita un inferno anche all'utenza console (attualmente alle prese con un grave problema di auto aim ). ...

Xbox Series S torna su Amazon con tanto di sconto Uagna.it Phoenix Point: Behemoth Edition arriva su PS4 e Xbox One a ottobre Phoenix Point: Behemoth Edition dovrebbe arrivare su PS4 e Xbox One il 1° ottobre, per poi arrivare su PS5 e Xbox Series S/X in un secondo momento. L'edizione Behemoth include il gioco base, tre pacch ...

Xbox Store, sconti fino al 90%: giochi a partire da 74 centesimi Sono disponibili le nuove Promozioni Gold della settimana su Xbox Store: sono disponibili giochi a partire da soli 74 centesimi.

