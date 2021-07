WhatsApp lancia l' opzione messaggi ' usa e getta' | funziona veramente?

(Di martedì 13 luglio 2021) In arrivo sule foto e i video ' usa e'. Dopo un mese di prova nella versione beta per i dispositivi Android, Facebook ha deciso che imultimediali che si autodistruggono ...

Advertising

periodicodaily : -WhatsApp: l’app di messagistica lancia la versione beta #WhatsApp #tecnonews - periodicodaily : WhatsApp: l’app di messagistica lancia la versione beta #Whatsapp @Angelic00771245 - lenotiziedalweb : WhatsApp lancia nuove funzioni su messaggi vocali - quotidianodirg : WhatsApp lancia novità su messaggi vocali -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp lancia

leggo.it

Leggi anche > Anche gli utenti iOS che hanno accesso alla versione beta dipotranno inviare file multimediali a tempo determinato. Per farlo sarà sufficiente cliccare su un'icona simile ad ......Giani GKN licenziamenti Redazione 13 Luglio 2021 45 2 minuti di lettura Facebook Twitter... Gianil'allarme 2 Febbraio 2021 Condividi sui social RSS Facebook Twitter In evidenza Covid ...In arrivo su WhatsApp le foto e i video «usa e getta». Dopo un mese di prova nella versione beta per i dispositivi Android, Facebook ha deciso che i messaggi multimediali che ...L'idea di Kraft insieme a una famosa gelateria di New York, per combinare il gelato con il gusto del famoso comfort food a base di pasta al forno con formaggio filante. Piacerà?