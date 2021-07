Whatsapp denunciata? Sì | è successo | il motivo

Advertising

sonoclaudio : #WhatsApp: denuncia alla #CommissioneEU per pressioni indebite sugli utenti per fargli accettare i nuovi termini su… - gigibeltrame : WhatsApp denunciata dalle associazioni consumatori alla CE #digilosofia - oknosureddit : WhatsApp denunciata dai consumatori europei: pressioni indebite sugli utenti affinché accettino i nuovi termini… - SperoniMattia : RT @hwupgrade: WhatsApp avrebbe violato i diritti dei consumatori dell'Unione Europea - e ora rischia di pagarne le conseguenze ???? #whatsap… - Iw1prt_Alberto : RT @laregione: Troppe pressioni sugli utenti: Whatsapp denunciata -

Ultime Notizie dalla rete : Whatsapp denunciata

Da diversi mesista esercitando pressioni indebite sui suoi utenti affinch accettino i nuovi termini di utilizzo e la politica sulla privacy , spiega Beuc in una nota. Eppure questi termini ...A peggiorare la situazione il fatto checontinui a spingere gli utenti ad accettare una policy sulla privacy che è attualmente sotto esame da parte delle autorità europee per la protezione ...Associazioni dei consumatori contro WhatsApp che starebbe tartassando di messaggi alcuni utenti per far accettare i nuovi termini di utilizzo ...“Abbiamo appreso con rabbia e sconcerto quanto denunciato in questi giorni dal sindacato “Usb-Slang” in merito al trattamento che l’agenzia SMS (Shipping Mediterranean Services ...