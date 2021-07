Walter Nudo fatto fuori dalla tv, l’appello: “Rimasto senza spazi” (Di martedì 13 luglio 2021) Potrebbero arrivare delle grandi novità per Walter Nudo: dopo anni di assenza dal piccolo schermo sembra sia in arrivo un nuovo progetto L’ex vincitore de Il Grande Fratello e dell’Isola dei famosi, potrebbe presto tornare sul piccolo schermo. Walter Nudo, dopo l’esperienza nel primo reality, ha deciso di allontanarsi dalla tv, in quanto ha capito che per lui non c’era più spazio. O meglio, l’attore si è reso conto che la realtà era troppo diversa dalla sua visione di vita. Ma ecco che tutto può cambiare… Walter ... Leggi su formatonews (Di martedì 13 luglio 2021) Potrebbero arrivare delle grandi novità per: dopo anni di asdal piccolo schermo sembra sia in arrivo un nuovo progetto L’ex vincitore de Il Grande Fratello e dell’Isola dei famosi, potrebbe presto tornare sul piccolo schermo., dopo l’esperienza nel primo reality, ha deciso di allontanarsitv, in quanto ha capito che per lui non c’era piùo. O meglio, l’attore si è reso conto che la realtà era troppo diversasua visione di vita. Ma ecco che tutto può cambiare…...

