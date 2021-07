Voto di scambio | due arresti a Latina | indagato europarlamentare Lega

Advertising

Open_gol : Un imprenditore dei rifiuti e un suo collaboratore ai domiciliari: avrebbero pagato 45mila euro per ottenere 200 vo… - emiliolamp : Ná vorta ...'Ma vai a lavorare !' era riservato ai Politici ed alla schiera di 'vivo alle tue spalle', figli del vo… - protoromantica : RT @repubblica: Latina, voto di scambio: due arresti. Tra gli indagati l'europarlamentare della Lega Adinolfi - PoloniGiovanni : RT @Agenzia_Ansa: Due arresti a Latina per scambio elettorale politico mafioso #ANSA - Frances47226166 : RT @FQLive: #ULTIMORA Latina, 'voto di scambio politico mafioso': indagato l'eurodeputato leghista Matteo Adinolfi -

Un imprenditore del settore dei rifiuti nella provincia di Latina è finito agli arresti domiciliari perelettorale politico - mafioso in un'inchiesta in cui è indagato anche l'europarlamentare della Lega Matteo Adinolfi . Polizia e Carabinieri hanno eseguito due arresti in base all' ordinanza di ...commenta Un imprenditore del settore dei rifiuti, Raffaele Del Prete, e un suo collaboratore sono stati arrestati con l'accusa dielettorale politico mafioso. Secondo gli inquirenti i due, pagando 45mila euro a membri del clan Di Silvio, avrebbero fatto arrivare almeno 200 voti al capolista di 'Noi con Salvini'. Nell'...Si è accertato l'intervento illecito di un imprenditore, operante nel settore dei rifiuti, insieme con un suo collaboratore, in occasione dell'elezione amministrative per il rinnovo del Consiglio comu ...Un imprenditore del settore dei rifiuti, Raffaele Del Prete, e un suo collaboratore sono stati arrestati con l'accusa di scambio elettorale politico mafioso. Secondo gli inquirenti i due, pagando 45mi ...