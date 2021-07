Von der Leyen al W20: "Parità genere entro 2030, al G20 potrei essere l'unica donna" (Di martedì 13 luglio 2021) “Al prossimo vertice del G20 a Roma potrei essere l’unica donna del gruppo. Non potrebbe esserci un promemoria migliore di quanto sia ancora lunga la strada verso la Parità di genere”. Queste le parole della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nel suo intervento al G20 delle donne, organizzato a Roma. “Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno della vostra esperienza. Abbiamo bisogno di Women 20 per aiutare a portare la voce delle donne al tavolo dei decisori” ha aggiunto von der Leyen. È iniziato ieri a Roma il Summit del ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 luglio 2021) “Al prossimo vertice del G20 a Romal’del gruppo. Non potrebbe esserci un promemoria migliore di quanto sia ancora lunga la strada verso ladi”. Queste le parole della presidente della Commissione europea Ursula von der, nel suo intervento al G20 delle donne, organizzato a Roma. “Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno della vostra esperienza. Abbiamo bisogno di Women 20 per aiutare a portare la voce delle donne al tavolo dei decisori” ha aggiunto von der. È iniziato ieri a Roma il Summit del ...

