Volontario italiano ucciso in strada in Chiapas (Di martedì 13 luglio 2021) Un Volontario italiano è stato ucciso in Messico a colpi di pistola in strada. Si tratta di Michele Colosio, 42enne di Borgosatollo (Brescia). Come scrive il Giornale di Brescia, l’uomo, ex tecnico di radiologia agli Spedali civili, da dieci anni faceva la spola tra l’Italia e il Messico per seguire progetti di cooperazione. È stato ucciso a San Cristóbal de Las Casas, in Chiapas. A Brescia vive ancora la madre che è in contatto con le autorità per il rientro della salma. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 luglio 2021) Unè statoin Messico a colpi di pistola in. Si tratta di Michele Colosio, 42enne di Borgosatollo (Brescia). Come scrive il Giornale di Brescia, l’uomo, ex tecnico di radiologia agli Spedali civili, da dieci anni faceva la spola tra l’Italia e il Messico per seguire progetti di cooperazione. È statoa San Cristóbal de Las Casas, in. A Brescia vive ancora la madre che è in contatto con le autorità per il rientro della salma.

