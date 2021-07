Volontario italiano in Messico ucciso per strada: si indaga sul movente (Di martedì 13 luglio 2021) Michele Colosio ha perso la vita in un’aggressione in Messico, nello Stato del Chiapas dove abitava. Si era trasferito lì per fare del volontariato in favore dei bimbi più poveri e proprio nel podere che possedeva stava pianificando dei lavori per consentire ai bambini di poter andar a scuola. Allevava animali, viveva in mezzo alla natura. Una vita apparentemente tranquilla che si è invece interrotta bruscamente. Ancora si sta indagando sulla causa che avrebbe scatenato l’aggressione a questo giovane uomo di 42 anni originario della provincia di Brescia che da molti anni ormai aveva deciso di cambiare vita. Volontario in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 13 luglio 2021) Michele Colosio ha perso la vita in un’aggressione in, nello Stato del Chiapas dove abitava. Si era trasferito lì per fare del volontariato in favore dei bimbi più poveri e proprio nel podere che possedeva stava pianificando dei lavori per consentire ai bambini di poter andar a scuola. Allevava animali, viveva in mezzo alla natura. Una vita apparentemente tranquilla che si è invece interrotta bruscamente. Ancora si stando sulla causa che avrebbe scatenato l’aggressione a questo giovane uomo di 42 anni originario della provincia di Brescia che da molti anni ormai aveva deciso di cambiare vita.in ...

