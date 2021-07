Volontario italiano di 42 anni ucciso in Messico. Ucciso a colpi di pistola mentre tornava a casa (Di martedì 13 luglio 2021) Un Volontario italiano è stato Ucciso in strada in Messico mentre stava rincasando. Le notizie che arrivano sono frammentarie, la vittima aveva 42 anni e si trovava in Messico per un lavoro legato a progetti di cooperazione e volontariato. L’uomo è stato raggiunto da diversi colpi di pistola, nonostante sia stato immediatamente soccorso, al suo arrivo in ospedale per lui non c’è stato nulla da fare. Al momento sarebbero in corso le indagini per capire cosa possa aver portato alla morte dell’uomo. ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 13 luglio 2021) Unè statoin strada instava rinndo. Le notizie che arrivano sono frammentarie, la vittima aveva 42e si trovava inper un lavoro legato a progetti di cooperazione e volontariato. L’uomo è stato raggiunto da diversidi, nonostante sia stato immediatamente soccorso, al suo arrivo in ospedale per lui non c’è stato nulla da fare. Al momento sarebbero in corso le indagini per capire cosa possa aver portato alla morte dell’uomo. ...

