Volontario bresciano ucciso in Messico: scambio di persona o rapina finita male? (Di martedì 13 luglio 2021) Borgosatollo (Brescia) - Michele Colosio , quarantaduenne bresciano, è stato ucciso a colpi di pistola in Messico, nel Chiapas, a San Cristobal de Las Casas. L'omicidio è avvenuto domenica sera alle ...

andreapurgatori : Ucciso in Messico il volontario bresciano Michele Colosio. Freddato con 4 colpi di pistola - Corriere : Ucciso in Messico il volontario bresciano Michele Colosio. Freddato con 4 colpi di pis... - repubblica : Ucciso in Messico a colpi di pistola il volontario bresciano Michele Colosio - Tg1Rai : Il volontario bresciano ucciso in #Messico. #MicheleColosio, 42 anni, seguiva progetti di cooperazione nel Chiapas.… - EsteriLega : + VOLONTARIO BRESCIANO UCCISO IN STRADA IN MESSICO ++ -