Volley | Mondiali U20 2021 | l’Italia stende 3-0 la Repubblica Dominicana

l'Italia batte anche la Repubblica Dominicana nella prima giornata della seconda fase dei Mondiali femminili Under 20 2021 di Volley. Le Azzurrine hanno superato la compagine caraibica con un secco 3-0 (25-16, 25-20, 25-15) e iniziando al meglio la nuova fase della competizione, dopo aver chiuso al primo posto il Girone D con tre vittorie su tre. In evidenza ancora Beatrice Gardini, top scorer dell'incontro con 17 punti a referto, seguita da Frosini (10 punti) e Omoruyi (8). Nella giornata di mercoledì 14 luglio, l'Italia tornerà in campo a Kortrijk, in Belgio, per ...

