Volkswagen New Auto: il Ceo Diess presenta la strategia al 2030 (Di martedì 13 luglio 2021) Il gruppo Volkswagen ha presentato la propria strategia da qui al 2030, con la quale punta a confermarsi player globale della mobilità e della tecnologia, senza dimenticare la profittabilità. Molti i ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 13 luglio 2021) Il gruppohato la propriada qui al, con la quale punta a confermarsi player globale della mobilità e della tecnologia, senza dimenticare la profittabilità. Molti i ...

Advertising

mrcfsn : RT @sole24ore: Gruppo Volkswagen: «Arriva il piano New Auto: 63 miliardi su guida autonoma, software e elettriche» - HDmotori : New Auto, il Gruppo Volkswagen e la rivoluzione 2030: elettriche e autonome - sole24ore : Gruppo Volkswagen: «Arriva il piano New Auto: 63 miliardi su guida autonoma, software e elettriche»… - fainformazione : Auto, si alza il sipario sul nuovo piano Volkswagen Nella giornata di martedì è stato reso noto il contenuto del p… - fainfoeconomia : Auto, si alza il sipario sul nuovo piano Volkswagen Nella giornata di martedì è stato reso noto il contenuto del p… -