Voglia di rinascita: gli italiani tornano a spendere per ristoranti, viaggi e shopping. I numeri (Di martedì 13 luglio 2021) Nonostante i problemi legati ad una campagna vaccinale che fatica a raggiungere una vera immunità di gregge e la preoccupante espansione della temibile variante Delta del virus, cresce negli italiani la Voglia di ritorno alla normalità. Anche e soprattutto nelle spese legate ad una socialità ridotta giocoforza al limite nell'ultimo anno e mezzo. Revolut, la super app finanziaria con 15 milioni di clienti nel mondo, ha analizzato i dati di spesa degli oltre 650.000 clienti italiani a giugno 2021, un mese che ha segnalato una svolta importante con l'inizio dell'attesa stagione estiva, la graduale abolizione del coprifuoco e l'accesso ai ...

Ultime Notizie dalla rete : Voglia rinascita Death Stranding Director's Cut, tra gioie e dolori Tuttavia, critiche a parte, se gestito con criterio e non con la sola voglia di vendere ... in questa versione sarà possibile cooperare con i propri amici per la rinascita degli Stati Uniti D'America,...

Biglietto unico per l'accesso facilitato ai musei senesi È rivolta agli abitanti e agli ospiti delle terre di Siena e, in generale, a chiunque voglia ... Soprattutto un "plus" che arriva in un momento significativo di desiderio e di necessità di rinascita che ...

Report di Revolut: a giugno voglia di rinascita in Italia Cryptonomist Carabiniere ucciso a Roma, una stele per ricordare Mario Cerciello Rega Questa mattina, a Roma, in via Pietro Cossa, angolo via Federico Cesi, nel giorno dell'anniversario della nascita del vicebrigadiere, medaglia d'oro al valor civile, Mario Cerciello Rega, è stato scop ...

A giugno c’è voglia di rinascita: gli italiani tornano a spendere per ristoranti, viaggi e shopping Revolut, la fintech britannica, ha analizzato i dati di spesa degli oltre 650.000 clienti italiani a giugno 2021, un mese che ha segnalato una svolta importante con l’inizio dell’attesa stagione estiv ...

