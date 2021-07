Virgin River 4, cosa aspettarsi dopo il finale aperto della terza stagione tra matrimoni, figli e grilletti (Di martedì 13 luglio 2021) Virgin River 4 non è stata ancora rinnovata ufficialmente da Netflix ma pare che sia tutto pronto per iniziare le riprese già a fine luglio. La terza stagione della serie tratta dai libri di Robyn Carr si è conclusa all’insegna di nuovi cliffhanger, col mistero dell’autore dell’attentato a Jack ancora irrisolto e con la coppia principale dello show di nuovo ad un bivio. Attenzione spoiler! Virgin River 4 ripartirà certamente dalla proposta di matrimonio di Jack, che dopo una stagione tra alti e bassi con Mel ha ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 luglio 2021)4 non è stata ancora rinnovata ufficialmente da Netflix ma pare che sia tutto pronto per iniziare le riprese già a fine luglio. Laserie tratta dai libri di Robyn Carr si è conclusa all’insegna di nuovi cliffhanger, col mistero dell’autore dell’attentato a Jack ancora irrisolto e con la coppia principale dello show di nuovo ad un bivio. Attenzione spoiler!4 ripartirà certamente dalla proposta dio di Jack, cheunatra alti e bassi con Mel ha ...

