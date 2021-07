Violenze in carcere, blitz di Draghi e Cartabia nel penitenziario di Santa Maria Capua Vetere (Di martedì 13 luglio 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro della Giustizia Marta Cartabia domani, mercoledì 14 luglio, alle ore 16 visiteranno la Casa Circondariale “Francesco Uccella” di Santa Maria Capua Vetere, teatro delle Violenze ai danni di detenuti. “Al termine dell’incontro – si legge in una nota – il Presidente Draghi e la ministra Cartabia rilasceranno alcune dichiarazioni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 13 luglio 2021) Il presidente del Consiglio Marioe il ministro della Giustizia Martadomani, mercoledì 14 luglio, alle ore 16 visiteranno la Casa Circondariale “Francesco Uccella” di, teatro delleai danni di detenuti. “Al termine dell’incontro – si legge in una nota – il Presidentee la ministrarilasceranno alcune dichiarazioni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

