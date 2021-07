Advertising

GazzettAvellino : Violazione obblighi sorveglianza, Carabinieri lo trasferiscono da libertà vigilata a casa lavoro. - AlfredoCavarra : @Adnkronos Soluzione c'è ma è politica,in galera tutti per violazione dei codici Norimberga,violazione diritti uman… - brrivv1 : @GianluEraPreso @alt_eq @pantareipantare @bioccolo @ttffiocca Il problema è monte nella performance che deve avere… - Torrechannelit : Scafati – Violazione degli obblighi di sorveglianza, arrestato 38enne -

Ultime Notizie dalla rete : Violazione obblighi

I Carabinieri della Stazione di Lioni hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione della misura di sicurezza della Casa Lavoro per la durata di due anni, emessa dal Tribunale di Avellino nei ......delle informazioni che avrebbero consentito una negoziazione equa e la violazioni divolti ... Francia conferma la multa di 50 milioni di euro perdel GDPR 137 22 Giugno 2020La Francia ha ordinato a Google di pagare gli editori per gli snippet ad aprile dello scorso anno e Google non ha rispettato gli accordi. Si può sintetizzare così la procedura che ha portato l'autorit ...e dalla violazione degli obblighi volti a garantire la neutralità della trattativa rispetto alla visualizzazione di contenuti protetti e alle relazioni economiche in essere da altre parti tra Google ...