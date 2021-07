«Vincete per noi»: il video “segreto” di Sirigu per motivare gli Azzurri inviato su WhatsApp prima della finale (Di martedì 13 luglio 2021) D’accordo, Gigio Donnarumma è stato il vero protagonista di Euro 2020 con le sue parate fino all’ultimo rigore di Saka. Ma un piccolo spazio nel trionfo degli Azzurri a Wembley se lo è ritagliato anche l’attore non protagonista per antonomasia. Ovvero il secondo portiere Salvatore Sirigu. Ha giocato soltanto nella ripresa contro il Galles, ma nel frattempo si è scoperto motivatore e regista. Ha infatti inviato nella chat di WhatsApp della Nazionale un video con le immagini raccolte in segreto di mogli, fidanzate, figli e genitori degli Azzurri che ... Leggi su open.online (Di martedì 13 luglio 2021) D’accordo, Gigio Donnarumma è stato il vero protagonista di Euro 2020 con le sue parate fino all’ultimo rigore di Saka. Ma un piccolo spazio nel trionfo deglia Wembley se lo è ritagliato anche l’attore non protagonista per antonomasia. Ovvero il secondo portiere Salvatore. Ha giocato soltanto nella ripresa contro il Galles, ma nel frattempo si è scoperto motivatore e regista. Ha infattinella chat diNazionale uncon le immagini raccolte indi mogli, fidanzate, figli e genitori degliche ...

