Villa Ada, tutto esaurito per Michela Giraud, nell'Area Free si parla di linguaggio sessita (Di martedì 13 luglio 2021) tutto esaurito per Michela Giraud, che dopo due anni di "astinenza da palco" torna sul palco della sua Capitale domani 14 luglio a Villa Ada Roma Incontra il Mondo. La regina della Stand Up Comedy italiana, reduce dal successo di LOL: Chi ride è fuori e CCN – Comedy Central, appena incoronata tra le 100 Donne di successo da Forbes, presenta un nuovo ed esilarante monologo: tra la scoperta di un nuovo amore e il consolidamento che le madri siano "generatori di ansia" naturali, passando per la "setta delle curvy", darà voce a manie e tic di una generazione, facendo a pezzi etichette e convenzioni ...

