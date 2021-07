VIDEO Palermo, termina l’allenamento dei portieri: anche Massolo e Misseri a lavoro (Di martedì 13 luglio 2021) Ultimata la seduta riservata ai tre portieri rosanero, diretta dal preparatore degli estremi difensori Michele Marotta Leggi su mediagol (Di martedì 13 luglio 2021) Ultimata la seduta riservata ai trerosanero, diretta dal preparatore degli estremi difensori Michele Marotta

Advertising

Tg3web : Timbravano il cartellino e invece di entrare negli uffici del Comune di Palermo andavano a correre o a fare la spes… - GDF : #GDF #Palermo: #assenteismo di pubblici dipendenti. Eseguite 28 #misurecautelari personali. #NoiconVoi - ILOVEPACALCIO : #Saraniti non convocato per il raduno del #Palermo. E un suo amico ironizza 'Niente ritiro, no party' (VIDEO) - Mediagol : VIDEO Palermo, via alla seduta mattutina: la squadra di Filippi lascia il ‘Barbera’ - lacostadoro : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Il carro di Santa Rosalia “scortato” ai Quattro Canti di Palermo, al suo arrivo tanti applausi (VIDEO) -… -