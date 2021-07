VIDEO – Ok Legge-Picarone sui circoli nautici. Centrodestra d’accordo, M5S vota no (Di martedì 13 luglio 2021) Il Consiglio regionale, nella seduta del 13 luglio ha approvato la proposta di Legge del consigliere Francesco Picarone (Pd) per il riconoscimento dei circoli nautici della Campania. Proposta passata con i voti favorevoli del centrosinistra e del Centrodestra. Voto contrario del M5S. “Con questa Legge si costituiscono l’associazione dei circoli nautici della Campania e l’albo regionale. Istituisce il Premio annuale dei circoli nautici, il giorno 11 aprile, in occasione della Giornata del Mare. La neo-approvata ... Leggi su ladenuncia (Di martedì 13 luglio 2021) Il Consiglio regionale, nella seduta del 13 luglio ha approvato la proposta didel consigliere Francesco(Pd) per il riconoscimento deidella Campania. Proposta passata con i voti favorevoli del centrosinistra e del. Voto contrario del M5S. “Con questasi costituiscono l’associazione deidella Campania e l’albo regionale. Istituisce il Premio annuale dei, il giorno 11 aprile, in occasione della Giornata del Mare. La neo-approvata ...

