VIDEO Italia, Chiellini parla alla tv svedese e Florenzi impazzisce: “Ma che calmi!” (Di martedì 13 luglio 2021) Il siparietto che vede protagonisti Giorgio Chiellini e Alessandro Florenzi è diventato virale: guarda il VIDEO Leggi su mediagol (Di martedì 13 luglio 2021) Il siparietto che vede protagonisti Giorgioe Alessandroè diventato virale: guarda il

Advertising

UEFAcom_it : ITALIA CAMPIONE DI #EURO2020 ?????? #ITA | @Vivo_Azzurro - Quirinale : #Mattarella: “Quella seconda parata, nell’ultimo rigore, ha reso felici milioni di persone, non soltanto in Italia.… - trash_italiano : Passeggeri scoprono su un volo Ryanair che l’Italia ha vinto l’#Euro2020 ?? via/ TikTok blu_jeans13 - ITALOFRANCESE1 : JOSEPH PRESTIA è un campione di Kickboxing, nato in Sicilia, a Porto Empedocle. Ha seguito una carriera di attore… - BleachedNation : RT @Exo_tic_Que_en: In onore della vittoria dell'Italia ???? In honor of Italy's victory ???? @Bleached_gang @BleachNColonize @BleachedNation… -