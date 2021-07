Victoria De Angelis senza veli | la foto con Ethan e Damiano è da incorniciare

chiara_vol1 : Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi siete pregati di ridarmi il mio cuore perché lo avete preso senza chiedere. - I4MS0G0LD3N : tuttx sono fidanzatx o hanno una crush anche io vorrei avere una crush che non sia victoria de angelis cosa si prova ad averne una? - gilbertblytvhe : stiamo scherzando victoria de angelis spero perché sei davvero illegale - cataclyvsm : oramai il mio cervello 24/7 pensa solo a victoria de angelis ma va bene cosí chi si lamenta - iloveshirbert : Victoria de Angelis puoi calpestarmi -

CheDonna.it

Dedei Maneskin continua a riscuotere consensi: la foto senza veli in piscina con Damiano ed Ethan conquista tutti.Dein piscina con Damiano David ed Ethan Torchio ...La versione del gruppo composto da Damiano David,de, Thomas Raggi ed Ethan Torchio sta ormai spopolando in tutto il mondo, tant'è vero che nella classifica globale (la Top 200) di ...Victoria De Angelis dei Maneskin continua a riscuotere consensi: la foto senza veli in piscina con Damiano ed Ethan conquista tutti. Victoria De Angelis in piscina con Damiano David ed Ethan Torchio n ...Damiano è infatti vestito (o meglio, svestito) in intimo femmile, con reggiseno e calze autoreggenti bene in vista. La band ricara la dose con la foto che vedete qui sotto, che ritrae il cantante Dami ...