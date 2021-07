Vialli e gli eroi che hanno vinto restando seduti. I campioni del mondo e Meret mai in campo (Di martedì 13 luglio 2021) Un'altra festa per De Rossi e Oriali, stavolta restando un passo indietro. E poi il terzo portiere, l'unico a non aver mai giocato in questo Europeo Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 luglio 2021) Un'altra festa per De Rossi e Oriali, stavoltaun passo indietro. E poi il terzo portiere, l'unico a non aver mai giocato in questo Europeo

Advertising

francescocosta : Il video di Florenzi che canta Notti magiche. Chiesa che dice “chiama mamma” a Siri. Gli abbracci tra Vialli e Manc… - LiaCapizzi : 'Questa vittoria senza lui, così come senza Mancini e gli altri, non sarebbe niente. Lui è un esempio vivente, si a… - LiaCapizzi : CAMPIONI D'EUROPA A Wembley Le lacrime di Mancini Gli occhi di Vialli Spinazzola con il gesso Un gruppo di azzurri… - Mariano29315887 : RT @francescocosta: Il video di Florenzi che canta Notti magiche. Chiesa che dice “chiama mamma” a Siri. Gli abbracci tra Vialli e Mancini.… - Patrixros : RT @gmgiua: Luca Vialli non era al Quirinale e a Palazzo Chigi con gli Azzurri. Non è nemmeno sul pullman che gira per Roma. Come Gigi Riv… -