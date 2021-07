Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2021 ore 20:30 (Di martedì 13 luglio 2021) Viabilità DEL 13 LUGLIO 2021 ORE 20:20 FT BUONASERA E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA SI SEGNALA PIOGGIA SULLA A1 MILANO NAPOLI TRA BIVIO DIRAMAZIONE Roma NORD E NODO A24 Roma TERAMO. IL MALTEMPO INTERESSA ANCHE TUTTO IL TRATTO DELLA DIRAMAZIONE Roma NORD DALL’A1 AL RACCORDO ANULARE. SUL RACCORDO ANUALRE LA CIRCOLazioNE TORNA SCORREVOLE SULLA PONTINA PERMANGONO CODE PER CANTIERI ATTIVI ALTEZZA CAMPOVERDE IN DIREZIONE LATINA ANCHE SUL LITORALE PERMANGONO CODE ALTEZZA MARINA DI ARDEA, SI SEGNALA INOLTRE UN ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 luglio 2021)DEL 13 LUGLIOORE 20:20 FT BUONASERA E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SI SEGNALA PIOGGIA SULLA A1 MILANO NAPOLI TRA BIVIO DIRAMAZIONENORD E NODO A24TERAMO. IL MALTEMPO INTERESSA ANCHE TUTTO IL TRATTO DELLA DIRAMAZIONENORD DALL’A1 AL RACCORDO ANULARE. SUL RACCORDO ANUALRE LA CIRCONE TORNA SCORREVOLE SULLA PONTINA PERMANGONO CODE PER CANTIERI ATTIVI ALTEZZA CAMPOVERDE IN DIREZIONE LATINA ANCHE SUL LITORALE PERMANGONO CODE ALTEZZA MARINA DI ARDEA, SI SEGNALA INOLTRE UN ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Rifiuti, gli abitanti del Quadraro bloccano la Tuscolana: "Il nostro quartiere non è una discarica" Sul posto è intervenuta la polizia locale per controllare che la protesta non creasse problemi di viabilità né di ordine pubblico. Le vie del quartiere sono assediate da sacchi di spazzatura che ...

Enna, per gli eventi estivi emesse ordinanze che modificano viabilità e parcheggi ... Istituire il divieto di circolazione veicolare nei predetti giorni, dalle ore 7 alle ore 1 del giorno successivo, nel tratto di via Roma compreso tra l'intersezione con piazza Alessi ('Balata') fino ...

Sul posto è intervenuta la polizia locale per controllare che la protesta non creasse problemi di viabilità né di ordine pubblico. Le vie del quartiere sono assediate da sacchi di spazzatura che ... Istituire il divieto di circolazione veicolare nei predetti giorni, dalle ore 7 alle ore 1 del giorno successivo, nel tratto di via Roma compreso tra l'intersezione con piazza Alessi ('Balata') fino ...