Via libera alle ordinanze speciali per Arquata del Tronto | Accumoli | Pieve Torina e Castelluccio di Norcia

Pieve Torina - La cabina di coordinamento della ricostruzione post sisma 2016, presieduta dal commissario straordinario, Giovanni Legnini, ha dato via libera a quattro ordinanze speciali per Arquata del Tronto, Accumoli, Pieve Torina e Castelluccio di Norcia

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Fatture false pagate dalla Lega, nei verbali l'accusa al partito L'avallo di Centemero Non poteva esserci un'operazione che coinvolgesse la Lega che non avesse il via libera di Giulio Centemero. Nel suo racconto ai magistrati milanesi Eugenio Fusco e Stefano ...

Il processo penale diventa telematico Via libera al processo penale telematico, che ha dovuto aspettare la pandemia Covid per muovere i primi veri passi: la modalità online è la regola per deposito degli atti, comunicazioni e notifiche, ...

Strada Serretelle, ok ai lavori per il bypass Strada Serretelle, via libera ai lavori. Il traffico, in alcuni casi molto sostenuto, nei pressi del Buonvento dovrebbe subire una drastica diminuzione quando saranno appaltati e conclusi i lavori per ...

