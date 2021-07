Vetri rotti e fusoliera ammaccata | paura in volo a Malpensa

(Di martedì 13 luglio 2021) L’aereo era diretto a New York, ma dopo soli 5 minuti dal decollo è stato mitragliato da una forte grandinata che lo ha costretto a rientrare in aeroporto

ilGiornale.it

Pioggia torrenziale, grandine e forti raffiche di vento su Torino. I chicchi di ghiaccio hanno quasi spogliato molte alberate creando un tappeto di foglie verdi strappate sui viali e sulle strade. L'aereo era diretto a New York, ma dopo soli 5 minuti dal decollo è stato mitragliato da una forte grandinata che lo ha costretto a rientrare in aeroporto. L'aereo, decollato dall'aeroporto lombardo, è rientrato poco dopo: danni al parabrezza e alla fusoliera. Illesi i passeggeri e il personale. Il volo Emirates era diretto a New York.