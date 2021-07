Venezuela: arrestato uno dei principali oppositori governo (Di martedì 13 luglio 2021) La polizia Venezuelana ha arrestato Freddy Guevara, uno dei principali oppositori del governo di Nicolás Maduro, accusandolo di terrorismo e tradimento. Secondo quanto riporta la Bbc, Guevara - un ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 luglio 2021) La poliziana haFreddy Guevara, uno deideldi Nicolás Maduro, accusandolo di terrorismo e tradimento. Secondo quanto riporta la Bbc, Guevara - un ...

