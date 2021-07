Venezia | stop alle grandi navi dal 1 agosto

(Di martedì 13 luglio 2021) Il decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. SulloFranceschini si dichiara 'orgoglioso per avere mantenuto l'impegno'. '...

Corriere : Ora è ufficiale: le grandi navi fuori da Venezia dal primo agosto. «Giornata storica» - RaiNews : Grandi Navi a #Venezia, stop dal primo agosto. Franceschini: 'Giornata storica' -> - repubblica : Venezia: dal 1 agosto stop alle grandi navi davanti a S.Marco e sul canale della Giudecca - PatriziaOrlan11 : RT @Corriere: Ora è ufficiale: le grandi navi fuori da Venezia dal primo agosto. «Giornata storica» - Milano_Events : VENEZIA: arriva il decreto, stop alle grandi NAVI a San MARCO - -

Sulloalle grandi navi aFranceschini si dichiara 'orgoglioso per avere mantenuto l'impegno'. 'Il blocco del transito delle Grandi Navi in Laguna entro il termine della legislatura era ...dal 1 agosto alle grandi navi a. Il governo ha deciso che 'le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca dimonumento nazionale in cui, ...Venezia, dal primo agosto le grandi navi non passeranno più davanti a San Marco per il canale della Giudecca”. Lo ha scritto su Twitter il ministro della Cultura, Dario Franceschini, annunciando che ...Ora è ufficiale: a seguito dell'ultimatum dell'Unesco, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che, dal primo agosto, blocca l'approdo delle grandi navi da crociera a Venezia. "Una giornata ...