Venezia, dal 1 agosto stop alle grandi navi in Laguna: c'è il decreto (Di martedì 13 luglio 2021) stop a partire dal 1 agosto al transito delle grandi navi nel Bacino di San Marco e Canale della Giudecca, a Venezia, dichiarati monumento nazionale. Una decisione "improcrastinabile alla vigilia del Comitato Unesco", commenta il ministro per i Beni e le attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, a poche ore dal decreto del Consiglio dei Ministri che dichiara, sulla base del Codice per i beni culturali e il paesaggio, le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia monumento nazionale.

