Venezia, approvato il decreto: dal 1 agosto stop alle grandi navi davanti piazza San Marco e sul canale della Giudecca (Di martedì 13 luglio 2021) Il decreto per allontanare da Venezia le grandi navi è stato varato oggi dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento prevede lo stop al passaggio di tutte le grandi imbarcazioni nel canale della Giudecca a partire dall’1 agosto. La decisione del governo Draghi arriva dopo l’ultimatum lanciato lo scorso giugno dall’Unesco, che aveva minacciato l’esclusione di Venezia dai patrimoni se non fossero state allontanate le grandi navi dalla Laguna. Il divieto di ... Leggi su tpi (Di martedì 13 luglio 2021) Ilper allontanare daleè stato varato oggi dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento prevede loal passaggio di tutte leimbarcazioni nela partire dall’1. La decisione del governo Draghi arriva dopo l’ultimatum lanciato lo scorso giugno dall’Unesco, che aveva minacciato l’esclusione didai patrimoni se non fossero state allontanate ledalla Laguna. Il divieto di ...

dariofrance : A #Venezia dal 1 agosto le grandi navi non passeranno più davanti a San Marco per il canale della Giudecca. Approva… - MediasetTgcom24 : Franceschini: approvato il decreto per Venezia, stop grandi navi a San Marco #Venezia - mz_arte : RT @dariofrance: A #Venezia dal 1 agosto le grandi navi non passeranno più davanti a San Marco per il canale della Giudecca. Approvato il d… - Banjintino : RT @dariofrance: A #Venezia dal 1 agosto le grandi navi non passeranno più davanti a San Marco per il canale della Giudecca. Approvato il d… - mims_gov : Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che, a tutela del patrimonio ambientale, artistico e culturale di… -