Vende la sua super car, ma una coppia gli estorce denaro e gliela ruba: 'Siamo vicini ai Casamonica' (Di martedì 13 luglio 2021) All'inizio del 2020 sperava di Vendere la sua super car per avviare, con il ricavato, una piccola attività commerciale, ma non faceva i conti con il fatto che il suo annuncio, su internet, potesse ... Leggi su veneziatoday (Di martedì 13 luglio 2021) All'inizio del 2020 sperava dire la suacar per avviare, con il ricavato, una piccola attività commerciale, ma non faceva i conti con il fatto che il suo annuncio, su internet, potesse ...

Advertising

KisforKen : RT @irpinvestigates: #EuArms L’azienda norvegese di Stato svende la sua succursale birmana alla libanese M1, già vista in Siria e Sudan. N… - moldoveanuFlor7 : @EugenioCardi E ossessionato, tanto fa solo pubblicità per il suo libro, perché non si vende. La sua caduta non ha… - ThantSinPhyo8 : RT @irpinvestigates: #EuArms L’azienda norvegese di Stato svende la sua succursale birmana alla libanese M1, già vista in Siria e Sudan. N… - YinNwe12741415 : RT @irpinvestigates: #EuArms L’azienda norvegese di Stato svende la sua succursale birmana alla libanese M1, già vista in Siria e Sudan. N… - Frischi9 : @cusano_claudia @SkyTG24 Non le pare che già così abbiano esagerato? O le piace 'vivere' da reclusa..se la vende le… -