Variante Delta, si torna in giallo: le Regioni che rischiano nuove restrizioni (Di martedì 13 luglio 2021) C’è molta preoccupazione per la Variante Delta che si sta diffondendo anche in Italia. Cinque Regioni rischiano di ritornare in zona gialla… Sembrava una situazione in netto miglioramento e, con… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 13 luglio 2021) C’è molta preoccupazione per lache si sta diffondendo anche in Italia. Cinquedi rire in zona gialla… Sembrava una situazione in netto miglioramento e, con… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

AlbertoBagnai : Dai… È estate, c’è la variante delta, fa caldo, è un giorno lavorativo, ma… con #RebalancingEurope abbiamo riempito… - fattoquotidiano : A Londra è saltata ogni regola: tifosi ubriachi e senza le mascherine [di @lVendemiale] - RaiNews : Contagi da covid di nuovo in salita anche nel nostro Paese, spinti dalla diffusione della cosiddetta variante Delta… - mrcrto : .@robersperanza Avvertite Lamorgese che la Libia è invasa dalla variante Delta. In Puglia 300 sbarcati, 33 positivi… - Miti_Vigliero : Variante Delta nel Lazio: 'Festa Europei opportunità per virus. Presto vedremo impatto su contagi' -