Variante Delta, Crisanti: «Tra poco diventerà resistente ai vaccini, il liberi tutti è pericoloso. Si cominci a pensare alla terza dose» (Di martedì 13 luglio 2021) Secondo Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova, la Variante Delta è a un passo dal diventare resistente ai vaccini «quindi meno si trasmette e meglio è. Per questo, penso che bisognerebbe combinare la campagna vaccinale, vaccinando più persone possibili, e allo stesso tempo rafforzare la nostra capacità di tracciamento, perché diminuire la trasmissione potenzia l’effetto dei vaccini». A causa della Variante i contagi sono vicini al raddoppio di settimana in settimana – tanto che cinque regioni rischiano di tornare in zona ... Leggi su open.online (Di martedì 13 luglio 2021) Secondo Andrea, direttore del dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova, laè a un passo dal diventareai«quindi meno si trasmette e meglio è. Per questo, penso che bisognerebbe combinare la campagna vaccinale, vaccinando più persone possibili, e allo stesso tempo rafforzare la nostra capacità di tracciamento, perché diminuire la trasmissione potenzia l’effetto dei». A causa dellai contagi sono vicini al raddoppio di settimana in settimana – tanto che cinque regioni rischiano di tornare in zona ...

Advertising

AlbertoBagnai : Dai… È estate, c’è la variante delta, fa caldo, è un giorno lavorativo, ma… con #RebalancingEurope abbiamo riempito… - fattoquotidiano : A Londra è saltata ogni regola: tifosi ubriachi e senza le mascherine [di @lVendemiale] - MediasetTgcom24 : Variante Delta, quattro Regioni rischiano di tornare in zona gialla #coronavirusitalia - ClarkKe25897431 : RT @Lucagrossi66: Variante Delta, 117 morti in Gran Bretagna, 50 con doppia dose vaccino - QdS - LucaPiaz : RT @AndShehu: Bene la guerra di #Macron contro la variante delta Obbligo vaccinale per sanitari e obbligo di green pass hanno già portato… -