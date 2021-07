(Di martedì 13 luglio 2021) Danni e disagi per ilnel Varesotto . La forte precipitazione ha interessato soprattutto Luino e il Luinese, con vento e pia battente. I vigili del fuoco sono stati impegnati per l'...

emergenzavvf : I #vigilidelfuoco di #Varese hanno svolto oggi 40 interventi legati al #maltempo che ha investito la provincia. Nel… - emergenzavvf : #Maltempo #Lombardia, più di 150 gli interventi effettuati dai #vigilidelfuoco: squadre al lavoro da stamattina per… - Giorno_Varese : Varese, maltempo oggi: grandine, strade allagate e alberi caduti - gi11es : RT @emergenzavvf: I #vigilidelfuoco di #Varese hanno svolto oggi 40 interventi legati al #maltempo che ha investito la provincia. Nella fot… - GigioSweet17 : Nella prima fase del temporale di stamattina, è stata colpita soprattutto la zona che dal Verbano va fino alla Vall… -

Allagamenti e alberi caduti . Anche nel tardo pomeriggio di martedì 13 luglio ilè tornato a colpire con piogge intense e grandinate che hanno provocato diversi danni da ...nel comune di,...Nel tardo pomeriggio una nuova forte ondata disi è abbattuta sue su altri comuni della zona, la grandine è caduta sul capoluogo e nel sud della provincia, colpendo il Gallaratese e ...Si annuncia una prima parte di settimana turbata dal maltempo per la provincia di Varese. Temporali anche violenti colpiranno in maniera diffusa il territorio nelle giornate di martedì e mercoledì ...Coinvolta tutta la provincia: auto inghiottita dall'acqua a Luino, a Malpensa un aereo rientra per la violenta "pioggia" di ghiaccio ...