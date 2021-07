Varenna, galleria Fiumelatte: autobus con 25 bambini prende fuoco, l’autista li salva. Chiusa la statale 36 (Di martedì 13 luglio 2021) I ragazzini di Lipomo erano diretti a Livigno per un campo estivo: l’autista è riuscito a farli scendere tutti prima che il mezzo fosse divorato dalle fiamme. In ospedale per accertamenti 7 adolescenti tra i 14 e i 16 anni Leggi su corriere (Di martedì 13 luglio 2021) I ragazzini di Lipomo erano diretti a Livigno per un campo estivo:è riuscito a farli scendere tutti prima che il mezzo fosse divorato dalle fiamme. In ospedale per accertamenti 7 adolescenti tra i 14 e i 16 anni

