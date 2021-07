Vanessa Ferrari annuncia la musica per le Olimpiadi: “Con te partirò” al corpo libero. Andrea Bocelli: “Tifiamo per te” (Di martedì 13 luglio 2021) Vanessa Ferrari cambierà la musica del suo esercizio al corpo libero in occasione delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Dopo aver conquistato la medaglia di bronzo agli ultimi Europei sulle note di “Bella Ciao” proprio il 25 aprile e aver strappato il pass a cinque cerchi grazie a “Bambola” di Betta Lemme in occasione della tappa di Coppa del Mondo andata in scena a Doha un paio di settimane fa, la Farfalla di Orzinuovi ha puntato su “Con te partirò” di Andrea Bocelli. Si tratta di uno dei grandi classici della musica italiana, ... Leggi su oasport (Di martedì 13 luglio 2021)cambierà ladel suo esercizio alin occasione delledi Tokyo 2021. Dopo aver conquistato la medaglia di bronzo agli ultimi Europei sulle note di “Bella Ciao” proprio il 25 aprile e aver strappato il pass a cinque cerchi grazie a “Bambola” di Betta Lemme in occasione della tappa di Coppa del Mondo andata in scena a Doha un paio di settimane fa, la Farfalla di Orzinuovi ha puntato su “Con te” di. Si tratta di uno dei grandi classici dellaitaliana, ...

Advertising

AndreaBocelli : RT @Federginnastica: Vanessa Ferrari cambia la musica del suo corpo libero per l'Olimpiade di Tokyo e sceglie “Con te partirò” di Andrea Bo… - Kloilia : @Federginnastica ‘A federazió, tutta bella la notizia di Bocelli e Vanessa Ferrari, ma in un giorno come questo che… - Italpress : Vanessa Ferrari sceglie “Con te partirò” per il corpo libero a Tokyo - sportface2016 : VIDEO - #Tokyo2020 Vanessa #Ferrari ha scelto 'Con te partirò' come musica per il suo programma al corpo libero: ar… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Bocelli a Vanessa Ferrari: 'Tiferemo per te' - -